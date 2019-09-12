7'nci Kolordu Komutanı Yıldırım Şanlıurfa'da

7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Şanlıurfa temasları kapsamında valiliği ziyaret eden Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Valilik girişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Yıldırım, Vali Erin tarafından makamda ağırlandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Tümgeneral Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi.

Tümgeneral Yıldırım'a Şanlıurfa ziyaretinde, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.