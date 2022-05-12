Aile otaklarında düzenlemeler yapıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki parklarda bulunan aile otaklarında yeni düzenlemeler yapıldı

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde vatandaşların ailece gidebileceği, dinlenip eğlenebileceği mekânlar kazandırmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, Batıkent Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde ve Haleplibahçe Kurtuluş Parkı'nda yer alan aile otaklarında yeni düzenlemeler yaptı.

Aile Otaklarının bulundukları mekânla bütünleşik olmasına özen gösteren Eyyübiye Belediyesi, otaklara gelen ailelerin çocuklarının güvenliği için talep ettiği çevre düzenlemelerini tamamlayarak, daha güvenli hale getirdi. Yeşillendirme ve aydınlatması eskisinden daha iyi hale getirilen otaklar, gelecek hafta misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki aile otağında yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen yıl hizmete sunulan aile otağında binlerce ailenin misafir edildiğini ve memnuniyetlerini dile getirdiklerini hatırlattı. Kuş, Batıkent Mahallesi'nin sosyal donatı ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturdukları Aile Otağına çocuklarıyla gelen ailelerin talepleri üzerine çevre düzenlemeleri gerçekleştirerek daha güvenli hale getirdiklerini ve önümüzdeki hafta hizmete açacaklarını söyledi. Kuş, Eyyübiye'ye yeni bir aile otağı daha kazandırmak için de yer tespiti çalışmalarına başladıklarını aktardı.

İşletmesi Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan aile otakları, birinci sınıf kafeteryaları aratmayan konforlu kapalı alanı, yeşillikler içerisindeki bahçeleri ile halka sağlıklı ve ekonomik hizmet sunuyor.