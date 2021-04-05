Akçakale yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa-Akçakale yönündeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla mevcut yolda revizyona giden Büyükşehir Belediyesi, bölgede yol genişletme çalışmaları kapsamında yol kenarında bulunan 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdiği yerde yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kamulaştırma işlemleri tamamlanan ve yıkım işlemleri gerçekleştirilen yapılar mevcut yola eklenerek gerekli çalışmaların ardından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Eyyübiye ilçesinde yer alan Akçakale Caddesi'nin mevcut genişliği iki katına çıkarılırken, yeni kavşak düzenlemelerinin ve yol genişletme çalışmalarının da etap etap tamamlanmasıyla beraber trafik yükünün ciddi oranda rahatlayacağı belirtildi.