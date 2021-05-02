Akçakale'de geri dönüşüm hamlesi başladı

Daha modern bir Akçakale hedefiyle ilçeye yeni projeler kazandıran Akçakale Belediyesi “Gelecek dönüşümde, dönüşüm Akçakale'de” sloganı ile ilçenin bir çok noktasına geri dönüşüm kutuları yerleştirdi. Proje sayesinde hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

İlçenin gelecek yüzyılını şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Yalçınkaya daha iyi atık yönetimine imza attı ve ilçede geri dönüşüm atağı başlattı. İlçenin dört bir yanına “Gelecek dönüşümde, dönüşüm Akçakale'de” sloganı ile kâğıt, plastik, pil, cam, metal ve elektronik gibi atıkların toplanması için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Konuya dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya “Bizim hedeflerimiz var. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi ‘Temiz Akçakale'. Gelecek yüzyılımızı şekillendirirken doğayı, çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zorundayız. Bu anlayış ile çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Geri dönüşüm kutuları ile katı atıkları özelliklerine göre ayrıştırılarak tekrar kullanılabilir hale getirmek, enerjide tasarruf sağlamak, geleceğe ve ekonomiye önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.