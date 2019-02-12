Bebeği çuvala koyup boş araziye bıraktılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yeni doğan bebek çuvala konularak boş bir araziye bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Arazide oynayan çocuklar, arazideki bir çuvaldan bebek sesi geldiğini duyunca çevredekilere haber verdi. Olay yerine giden vatandaşlar, çuvalı açtıklarında içerisinde yeni doğmuş olan bir bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bebeği ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çevrede inceleme yaparak bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmaya çalıştı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin kız olduğu ve soğuktan üşüyerek ateşinin çıktığı belirlendi. Bebek tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.