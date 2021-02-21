Belediye Başkanı Soylu'dan Ceylanpınar Umutspor'a destek

liginde mücadele eden Ceylanpınar Umutspor ‘a desteğini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, kendisini ziyaret ederek ulaşım sorunlarını ileten oyuncuların talebini geri çevirmedi.

Soylu, bir süredir ulaşım sıkıntısı yaşayan Ceylanpınar Umutspor oyuncularının sorunlarının çözümüyle ilgili talimat verip yakıt desteği sağladı.

Takım oyuncularından Mehmet Derin ve Serdar Çaça, Feyyaz Soylu'ya desteği nedeniyle teşekkür ederek, “Başkanımızın desteği bize güç, moral ve motivasyon sağlıyor” dediler.