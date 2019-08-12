Beyazgül AK Partinin bayramlaşma programına katıldı

Bayramların her zaman birlik ve beraberlik getirmesini temenni eden Başkan Beyazgül, “Tüm İslam âleminin ve ülkemizde bayramların bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Başkan Beyazgül, AK Parti teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Burada bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, “Tüm hemşerilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramda seyahat eden kardeşlerimizin sağ salim memlekete dönmelerini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şanlıurfa'da bereketli ve güzel bir Bayramı idrak ediyoruz. AK Parti teşkilatlarımız ile yapılan bayramlaşma güzel bir şekilde geçiyor, mutluluk içerisinde nice Bayramlar diliyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da, “Tüm İslam âleminin ve hemşerilerimizin mübarek bayramlarını tebrik ediyorum. Her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz AK Parti Bayramlaşmamıza bu yıl da yoğun bir teveccüh içerisinde vatandaşlarımızın katılımı var. Buraya kadar gelip zahmet veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise, “Kurban Bayramının ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik anlamında güzel günler getirmesini temenni ediyorum. Allah kestiğimiz kurbanları kabul eder inşallah, bu Bayramlar sevgi ve birlik içerisinde geçirmemiz ilerleyen zamanlarda daha güzel Bayramları yaşamamıza vesile olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da, “Tüm İslam âleminin, hemşerilerimizin ve AK Parti teşkilatlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın huzur, birlik ve beraberliği vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ayrıca AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.