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Beyazgül vatandaşlarla bayramlaştı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların bayramını kutladı.


Sabahın erken saatlerinde Dergah Camii'nde bayram namazını kılan Beyazgül ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına geçen n Beyazgül, burada belediye tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere kurulan maske, şeker, lokum ve kolonya standını gezerek, kabristan ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Beyazgül, “Bu kez farklı bir bayram, unutmayalım sevdiklerimizi korumak da inancımızın bir parçası. Bu bayram sosyal mesafeye dikkat ederek buluşmalıyız” ifadelerini kullandı.

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