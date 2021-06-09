Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, belediye ile GAP BKİ başkanlığı arasında imzalanan protokolle 6 adet sera yapılacak. Seralar tamamlandığında yüzlerce kişi iş sahibi olacak.

Bozova Belediyesi, ilçeye yatırım için her geçen gün projelerine bir yenisini eklemeye devam ediyor. En son olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Müdürlüğüne sunulan 6 adet birer dönümlük sera projesinin protokolün imzaları Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen törenle atıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen imza törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Bozova İlçe Kaymakamı Akın Oruç, Bozova Belediyesi adına Başkan Yardımcısı İlhan Ziro katılarak imzaları attılar. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz arasındaki imzalar ise GAP BKİ başkanlığında düzenlenen programda atıldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, göreve geldiği ilk günden bu yana özellikle istihdama yönelik olarak başlatmış olduğu proje destekli yatırımlara yenisini ekledi. Bozova Belediyesi, ilçede istihdama yönelik olarak Kırmızıpınar Mahallesi'nde 6 adet birer dönümlük sera için GAP Bölge Kalkınma İdaresine vermiş olduğu projenin imzaları atıldı. Düzenlenen protokol sonrasında bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Ziro, "Bozova Belediyesi istihdam projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Ayakkabı fabrikasının temelinin atılmasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden GAP İdaresi Bölge Müdürlüğüne sunulmuş olan 6 adet birer dönümlük sera projesinin protokolü imzalandı. Bu kapsamda ilçemiz Kırmızıpınar Mahallesi'nde kurulacak olan 6 adet sera ilçemiz kadınları ve gençlerine yönelik ekonomik açıdan çok ciddi katkıda bulunacaktır. Belediye Başkanımız Suphi Aksoy'un öncülüğünde Bozova Belediyesi proje belediyesi olarak anılmaya başlandı. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Projeyle birlikte ilçede 6 adet sera kurulacak ve seralarda yüzlerce insan iş sahibi olacak.