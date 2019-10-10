Büyükşehir kırsalda yol çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını 22 ayrı ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hilvan'a bağlı Kuskunlu-Mantarlı arasındaki 5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt öncesi, dar olan bölgeler ve virajlar genişletilerek, güvenli hale getirilirken, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büzler yerleştirildi. Asfaltın tamamlanmasıyla Kuskunlu ve Mantarlı arası grup yolu daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.