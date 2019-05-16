Canpolat, 100 günlük eylem planını açıkladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri, Devteşti Mahallesi ile devam etti. Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkındaki düzenleenn konsere, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcıları Mehmet Açanal ve Mehmet Hamdi Kaysı, belediye meclis üyeleri Ahmet Çellik ve Mehmet Emin Ataş, Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına ile mahalle sakinleri katıldı. Konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İlk 100 günlük eylem planını açıkladı. Canpolat, “Devteşti Mahallemiz bir taziye evini, taziye evi kompleksini hak ediyor. Çok az kaldı. İlk yüz günlük eylem planımız içerisinde bu yer aldı. İnşallah ilk yüz güne kadar bunun da temellerini atacağız. İlerleyen günlerde sizlerin hizmetine sunacağız. Yine hanımlarımız ile ilgili olarak da sosyal yaşam merkezleri dedik. Az kaldı o da bitmek üzeredir. Devteşti Hanımlar Konağını da, hanımlarımızın emrine, hizmetine sunacağız. Bu da size helal olsun. Bizim geleceğimiz çocuklarımız, Devteşti Mahallemizdeki bütün pafta üzerindeki projelerimizi ve arsalarımızı inceliyoruz. Devteşti Mahallesinde yeni semt sahaları, spor sahaları, yeni parklar ile birlikte çocuklarımız da güzel günler geçirecekler. Yine ilkler dedik, ilkler buradan başlayacak. Asfalt ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah imza aşamasına geldik. İlk asfalt Devteşti Mahallesine dökülecektir. Bunun da müjdesini sizlere veriyorum. Haliliye Belediyesi, ilk günden bugüne dur durak bilmeden sizlere hizmet etmeye devam ediyor. Devteşti Mahallemizin başka bir noktada, ikinci Ramazan Ayı programımızı burada icra edelim. Devteşti ile Açıksu Caddesi arasındaki trafik sorunu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz ile üzerinde çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Devteşti ile Açıksu Caddesindeki trafik sorunu da çözülecek” ifadelerini kullandı.

Canpolat, konuşmasının ardından mahalle sakinleri ile de görüşüp, bölgeden ayrıldı.