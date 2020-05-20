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Çocuğunu alan alışverişe koştu

Şanlıurfa’da 0-14 yaş arasındaki çocuklara sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte aileler, çocuklarıyla bayram alışverişine çıktı.

Şanlıurfa'da 0-14 yaş arasındaki çocuklara sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte aileler, çocuklarıyla bayram alışverişine çıktı.


Şanlıurfa'da 0-14 yaş arasındaki çocuklara bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte çocuklarını yanlarına alan aileler bayram alışverişi yaptı. Haşimiye Meydanı'ndaki mağazalara gelen aileler, çocuklara bayramlık elbise ve ayakkabı aldı. İzinle birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.


Bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte Balıklıgöl'ü ziyaret etmeyi tercih etti. Çimenlerin üzerinde oyun oynayarak aileleriyle zaman geçiren çocuklar, balıklara yem vermeyi de ihmal etmedi.

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