Haliliye'de öğrencilere deneme sınavı

Yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 8 ve 12. sınıf öğrencileri için eğitim yılı boyunca 4 kez yapılacak deneme sınavının ilki gerçekleştirildi. 8'inci sınıfta eğitim gören 7 bin 500 öğrenci ile 12. sınıfta eğitim gören 4 bin 500 öğrenciyi kapsayan deneme sınavı programı ile öğrencilerin hazırlandıkları sınavlar için kendi durumlarını görmeleri amaçlanıyor. Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da, sınav sırasında öğrencileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Deneme sınavına katılan öğrenciler ve sınavı gerçekleştiren öğretmenler, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.