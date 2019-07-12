Karaköprü Belediyespor'dan iç transfer hamlesi

Ligde iyi bir sezon geçirmek isteyen Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürürken, iç transferde Şanlıurfalı futbolcuları Fehmi Karakeçili ve Hasan Basri Mest ile anlaştı.

Şanlıurfa'yı profesyonel liglerde temsil eden lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı siyahlı ekip iç transferde Şanlıurfalı futbolcuları Fehmi Karakeçili ve Hasan Basri Mest ile anlaştı. Takımdaki 4. sezonunu geçirecek olan tecrübeli kaleci Fehmi Karakeçili, Karbel Karaköprü Belediyespor forması ile 30 maça çıktı. 19 yaşındaki genç futbolcu Hasan Basri Mest de 1,5 sezondur kırmızı siyahlı formayı terletirken, 11 maça çıktı.

Karbel Karaköprü Belediyespor kulüp Başkanı Mustafa Aslan, bu sezon da iddialı olduklarını ve her sene çıtalarını yükselttikleri gibi bu sezon da üst sıralarda yer almak için oynayacaklarını dile getirdi. Kulüp Başkanı Aslan, "Yeni sezon için transfer çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle iç transferde Şanlıurfalı genç kardeşlerimizle devam kararı aldık ve sözleşme imzaladık. İnşallah hem kulübümüz için hem de onların kariyeri için hayırlı olur. Dış transfer çalışmalarımız da devam ediyor, öncelikli hedefimiz kulübe maksimum fayda sağlayacak ve maliyeti uygun futbolcuları takımımıza kazandırmaktır" diye konuştu.

Karaköprü Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını devam ettirirken, önümüzdeki hafta yeni sezon hazırlıklarını başlayacak.