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Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor. Yarımtepe Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılacak.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerde yolları yenileme çalışmalarını yoğun bir mesaiyle yürütüldüğünü belirterek, “Kırsaldaki vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz de gerekli hizmeti götürmek için kırsal ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

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