Karaköprü'de karla mücadele sürüyor

Karaköprü İlçe Belediyesi vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm ekip olarak karla mücadele etti. 2 vardiya şeklinde 120 kişilik ekibin yanı sıra 1 kar küreme, 3 adet greyder, 5 kepçe, 6 traktör, 5 pikap, 2 solüsyon serpme aracı ile ilçe genelindeki tüm yollarda çalışma yaptı. Karaköprü Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri yayaların rahatlıkla yürüyebilmeleri için kaldırımları kardan arındırdı.

Tüm ekip olarak karla mücadele ettiklerini belirten Baydilli, “Karın yağması ile birlikte tüm ekiplerimizle sahada yerini aldı. Vatandaşlarımızın rahatlıkla evlerine ulaşmaları için kar küreme aracımız, greyderlerimiz ve traktörlerimiz yollarda çalışma yaptı. Çalışmalarımız sabahın ilk ışıklarına kadar sürdür. Ben bu mücadelede öz veri ile çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum” diye konuştu.