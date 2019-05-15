Karaköprü'de Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayının dolu dolu geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen iftar sonrası etkinlikleri yapılan programlarla devam ediyor. Yaşam sokağında yapılan programlara vatandaşların yoğun ilgisi oluyor. Önceki akşam gerçekleştirilen etkinlikte perdede Karagöz ve Hacivat gösterisi yapılırken, çocuklar için eğlenceli yarışmalar ve etkinlikler yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ramazan etkinliğine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de eşi Güler Baydilli ve çocuklarıyla katıldı.

Ramazan etkinliğinde konuşan Baydilli, "Bu programı böyle tıklım tıklım doldurduğunuzu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu programlarda özellikle çocukların eğlenmesini, mutlu olmasını sağlamak bize ayrıca mutluluk veriyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşlarımızın iftar sonrasını değerlendirmesi için bu tür programları gerçekleştiriyoruz. Burada sizleri çeşitli etkinliklerle buluşturuyoruz. Bu programlarda emeği geçen tüm personelimize ve katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karaköprü Belediyesi Ramazan etkinlikleri Cuma günü Yaşam sokağında teravih namazı sonrası Nasrettin Hoca, İbiş tiyatro oyunları ve animasyon gösterileriyle devam edecek.