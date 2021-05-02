Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Her iki dalgada ise toplam yakalanan şahıs sayısı 50'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilde ikinci dalga operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin, Adıyaman ve Gaziantep'te daha önceden belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Operasyonda 27 gram toz esrar, 53 uyuşturucu hap, 4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını ise sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenledikleri ilk dalga operasyonda ise 38 kişiyi gözaltına almış, yapılan aramalarda ise 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirilmişti.