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Şanlıurfa'da gece yarısı sis sürprizi

Şanlıurfa’da gece yarısından sonra yoğun sis etkili oldu.

Şanlıurfa'da gece yarısından sonra yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlü sinyallerini yakarak trafikte ilerlemeye çalıştı.


Şanlıurfa'da gece yarısından sonra yoğun sis tekili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Sis sürücüleri de olumsuz etkiledi. Araçlarıyla trafikte ilerleyen bazı sürücüler, herhangi bir kazaya neden olmamak için dörtlü sinyallerini yakarak ilerledi. Bazı sürücüler ise görüş mesafesini arttırmak için sis lambalarıyla yolda ilerledi.

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