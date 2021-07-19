Şanlıurfa'da ibadethaneler bayrama hazır

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını daha temiz ve düzenli olarak kesmelerini sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı ve kesim noktalarında gerekli tedbirleri aldı.

Bayram boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 430 personel ve 92 araç temizlik çalışmalarında, 5 kepçe, 8 kamyon, 9 traktör ve 13 arasöz sahada olacak. Kesim yerlerinde personeller görevli olarak bulundurulurken, kesim noktalarına, kurban kesimlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla 120 kanca, el arabası, kürek ve sulama tertibatları hazır bulundurulacak. Bayram namazı sonrasında ve kesim noktalarında da, görevli personeller tarafından toplamda 70 bin adet atık poşeti dağıtılacakken, kesim noktalarına 200 adet çöp konteyneri bırakıldı. Ayrıca kötü koku ve kirliliğin önüne geçilmesi için araçlarla kesim noktalarına sürekli olarak gül suyu sıkılacak.

İbadethaneler, bayrama hazır

İlçe genelindeki ibadethanelerde vatandaşların daha temiz ortamda ibadet etmelerini hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, ibadethanelerdeki döşemeleri kaldırmadan yerinde yıkayarak daha temiz hale getirdi. İbadethanelere de ekipler tarafından gül suyu sıkıldı.