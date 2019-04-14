İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 16 KJF 06 plakalı otomobil, iddiaya göre 33 CSF 61 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Mahalle sakinleri, aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını ve herhangi bir önlem alınmadığını iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.