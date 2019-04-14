Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 16 KJF 06 plakalı otomobil, iddiaya göre 33 CSF 61 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını ve herhangi bir önlem alınmadığını iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.