Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesi'nde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.