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Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesi'nde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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