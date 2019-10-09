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Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı.



Akçakale sınır hattında güvenlik tedbirleri arttırılırken polis araçlarındaki megafonlar ve Akçakale Belediyesindeki hoparlörlerden yapılan anonslarla ilçe halkı sınırdan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca hoparlöründen yapılan anonslarda okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği de duyuruldu.



Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ilçede internet bağlantıları kesildi ve GSM operatörleri iletişime kapatıldı.

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