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Suriye'de duvarlara çizdiği resimleri Türkiye'de öğrencilere öğretiyor

ŞANLIURFA (İHA) – Suriye’de yaşanan iç savaş öncesi sokaktaki duvarlara resim çizen Muhammed Cemal Aziz, savaş sonrası sığındığı Türkiye’de çocuklara resim çizmeyi öğreterek geçimini sağlıyor.

ŞANLIURFA (İHA) – Suriye'de yaşanan iç savaş öncesi sokaktaki duvarlara resim çizen Muhammed Cemal Aziz, savaş sonrası sığındığı Türkiye'de çocuklara resim çizmeyi öğreterek geçimini sağlıyor.


Suriyeli Muhammed Cemal Aziz, iç savaş öncesi sokaklardaki duvarlara resimler çizip geçimini sağlıyordu. Aziz, ülkesinde iç savaş çıkması nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sığınmak zorunda kaldı.



Duvarlardan sınıflara


Bir süre çadır kette konaklayan Aziz, ülkesindeki mesleğini yeniden uygulamak için biriktirdiği paralarla boya ve fırça aldı. Bir süre Ceylanpınar ilçesindeki parkların ve iş yerlerinin duvarlarına resim çizen Aziz, daha sonra ise çadır kette öğrencilere eğitmen olarak ders vermeye başladı.



Türkiye'ye minnettar


Duvarlara resim yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden ressam Aziz, “Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sığındık. Bir süre çadır kentte kaldıktan sonra Suriye'deki mesleğim olan ressamlık ve hattatlığı Ceylanpınar'da uygulamaya karar verdim. Şimdi çadır kentte bulunan özel sınıflarda Suriyeli gençlere ressamlık ve hattatlık mesleğimi öğretmeye çalışıyorum. İşimden mutluyum. Bana bu fırsatı sunan Türkiye Cumhuriyeti yetkilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

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