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Terör zanlıları adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sona erdi. Aralarında bir güvenlik korucusu ile bir kadının da bulunduğu zanlılar, jandarma eşliğinde Şanlıurfa Adliyesine getirildi.

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