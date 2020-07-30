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Yalçınkaya'dan Kurban Bayramı mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Yalçınkaya mesajında, “Kurban Bayramı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmaktır. Bayramlar, her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdir. Bu özel günlerde, inancımızın ve kültürümüzün gerektirdiği gibi davranmak, gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bayram günlerinde, aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, bizleri daha da güçlü kılacaktır” ifadelerini kullandı.

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