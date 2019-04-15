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Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Gürümlü kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Aydın Sanal (18) yönetimindeki 35 AK 8004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Aydın Sanal olay yerinde hayatını kaybederken F. S. (4) ve Ö.S. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan F.S. durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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