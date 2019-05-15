Kurtalan'da voleybol turnuvası sona erdi

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi ile Beykent İlk-Ortaokulu arasında gerçekleşen final maçını Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi kazanarak birincilik kupasının sahibi oldu.Final maçını oynayan diğer takım Beykent İlk Ortaokulu ise ikincilik kupasını aldı. Ayrıca final maçı öncesi yapılan 3.lük maçında Emniyet Müdürlüğü takımı, Fatma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Düzenlenen ödül töreninde Kurtalan Kaymakam İhsan Emre Aydın, Cumhuriyet Savcısı Gürol Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay dereceye girenleri tebrik ederek kupa ve madalyalarını verdi.