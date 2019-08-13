İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya su içirdi

Siirt’te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.

Siirt'te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.


Siirt'te bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.


Kent merkezinde bir kişi, bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti.


Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.