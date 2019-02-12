Siirtli girişimci, devletten aldığı teşvikle battaniye üretim merkezi açtı

Siirt'te, fabrikasyon ürünlerin ortaya çıkmasıyla unutulmaya yüz tutan tiftik battaniyesi, devletten alınan destek sayesinde tekrar kazandırıldı. Devlet teşvikiyle açılan üretim merkezlerinde yapılan tiftik battaniyeleri şimdi yurt dışına ihraç ediliyor.

Siirt'te hemen her evde bulunan ve gelin çeyizlerinin vazgeçilmez parçalarından olan tiftik battaniyesi, fabrikasyon ürünlerin artmasıyla eski ihtişamını kaybetmiş, meslek de unutulmaya yüz tutmuştu. Siirtli Edip Çevik isimli usta, unutulmaya yüz tutan mesleği tekrar canlandırmak için kolları sıvadı. Önce devlet teşvikine başvuran Çevik, alınan yardım sonrası üretim merkezi açtı. İşlerini büyüten Çevik, devletten aldığı destekle açtığı iş yerinde ürettikleri battaniyeleri yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Yaptığı çalışma ile ilgili konuşan Edip Çevik, kaybolmaya yüz tutmuş baba mesleğini, devletin vermiş olduğu teşvikle canlandırmaya başladıklarını söyledi. Çevik, el dokumacılığı olan battaniye ve seccade gibi ürünleri tekrardan üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Siirt'te yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Çevik, “Daha önce çıraklık eğitimi babamın yanında almıştım. Babamın yanında 10 yıl kaldım ve battaniye, halı kilimlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Yaklaşık 200 yıldır bu iş yapılıyor, Siirt'te daha önce 200'den fazla usta vardı bu işi yapan. Bizim sanatımız son 5-6 yıl içerisinde körelme noktasına gelmiş ve sanatımız bitmişti. Fakat Allah devletimize zeval vermesin, son zamanlarda sanat üzeri çalışan arkadaşları kalkındırdı. Destek verdi bize hem maddi hem manevi bizim daha önce 10 tane tezgahımız var iken şimdi tezgah sayımız 50'ye yükseldi. Eskiden günde 10 adet Siirt battaniyesi ve seccadesi çıkıyorken şimdi ise 150-200 adet battaniye ve seccade üretebiliyoruz. Biz bunları atölyede dokuduktan sonra İstanbul ve büyük şehirlerdeki şubelerimize yolluyoruz. Oradan da paketlenip yurt dışına ihracat yapılıyor. Bu şekilde Siirt'teki işsizlik oranını bir nebzede olsa düşürmeye çalışıyoruz. Devletimiz destek vererek sanatımızı tekrar canlandırdı. Devletimiz güzel bir destek verdi güzel destekler veriyor. Gençlerimize sesleniyorum gelin bu sanat üzerinde biraz daha çaba sarf edin, bu sanatı öğrenin güzel bir sanat. Satışlarımızda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz, yurt dışına bile ürünlerimizi gönderebiliyoruz” dedi.