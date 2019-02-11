Siirt'te 2018 yılı tarım değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt'te 2018 yılı tarım değerlendirme toplantısı Siirt Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında yapıldı.

Tarım değerlendirme toplantısı, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarımsal yatırım ofisinde yapıldı. Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan'ın başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı ve Tillo Kaymakamı Erkan Savar, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Fıstık Entegre Sanayi İşletme Müdürü Sinan Çelik, yönetim kurulu üyesi Erol Avcı ve davetliler katıldı.

Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ın Siirt tarımı ile ilgili genel sunumundan sonra ilçe müdürleri sunum yaparak ilçelerinde yapılan tarımsal faaliyetleri anlattı. Siirt Fıstık Entegre Tesisi Müdürü Sinan Çelik ise, işletme ve yakın zamanda piyasa sürülecek ürünler hakkında bilgi verdi.

Siirt fıstığının hak ettiği yerlere getirmek istediklerini belirten Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan Siirt'in marka değeri taşıyan ürünlerini öne çıkaracak ve verim artışı sağlayacak projelerin destekleneceğini söyledi. Vali Yardımcısı Yıldızhan, Siirt Fıstık Entegre İşletmesi'ne ait marka ile çok yakın zamanda piyasa sürülecek fıstık ürünleri ile Siirt fıstığını hak ettiği yerlere getirmek istediklerini, katma değeri yüksek ürünler üzerinde çalışıldığını dile getirdi.