Siirt'te iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eruh'un Ormanardı köyünde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı olayda, Halil E., Mehmet E., Hamza E., Abdurrahman E., Lalihan E. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.