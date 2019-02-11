Siirt'te öğretmenlere yönelik soyut kültürel miras eğitimi düzenlendi

Mardin Müzesi, Tarih Vakfı ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ortaklığıyla yürütülen yukarı Dicle Vadisi somut olmayan kültürel mirasını koruma ve farkındalık oluşturma projesi kapsamında öğretmenlere yönelik kültürel miras eğitimlerinin dördüncüsü Siirt'te gerçekleştirildi.

Siirt'te orta öğretim düzeyinde Türkçe, sosyal bilgiler, güzel sanatlar, beden eğitimi, müzik ve rehberlik branşları başta olmak üzere kültürel miras konularıyla ilgili öğrencilerle etkinlik yapmak isteyen yirmi öğretmene yönelik olarak kültürel miras eğitici eğitimi düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen programa, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu katıldı.

Bölgenin somut ve soyut kültür mirasının korunarak kültür hafızasının korunmasına yönelik çalışmaların büyük önem arz ettiğini belirten Altındağ, Siirt'in kozmopolit bir kültüre sahip olduğunu, ildeki pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi yapılar ve somut kültürel varlıklar bunun göstergesi olduğunu söyledi. Altındağ, bu kültürü meydana getiren hikayelerin, hatıraların yaşatılmasında ve aktarılmasında öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstereceklerine yönelik inancının tam olduğunu kaydetti.