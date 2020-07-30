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Siirt'te patlamamış havan mühimmatı bulundu

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında 60 milimetrelik havan mühimmatı bulundu.

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında 60 milimetrelik havan mühimmatı bulundu.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, 22 Temmuzda saat 13.30 sıralarında Pervari ilçesi İğneli Jandarma Karakol Komutanlığı yol ayrımına yakın bir bölgede bir adet buluntu mühimmat olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan araştırmada buluntu mühimmatın patlamamış vaziyette bir adet 60 milimetrelik havan mühimmatı olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak mühimmat çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak Pervari Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş talimatları doğrultusunda buluntu mühimmat Pervari İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından yerinde imha edilmiştir" denildi.

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