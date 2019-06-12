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TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Atik'i ziyaret etti

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’te gelen Türkiye Petrolleri (TP) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te gelen Türkiye Petrolleri (TP) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.


Ziyaret sırasında TP Genel Müdürü Bilgin'e TP Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ve TP Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir eşlik etti. Makamında Genel Müdür Bilgin ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Vali Atik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti.


Genel Müdür Bilgin ise Türkiye Petrolleri'nin Siirt bölgesindeki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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