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Başkan Ayhan: “Sinop'un somon ile anılmasını isteyenler Sinop'un tarihini bilmeyenlerdir”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Gerze ile Yakakent açıklarında kurulan balık kafeslerince üretimin arttırılıp, ‘Sinop’un somon balığı üretiminde marka şehir olması ve Sinop’un somon balığıyla anılması’ yönünde çıkan söylemlere tepki göstererek, “Sinop’un somon balığı ile anılmasını isteyenler, Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Gerze ile Yakakent açıklarında kurulan balık kafeslerince üretimin arttırılıp, ‘Sinop'un somon balığı üretiminde marka şehir olması ve Sinop'un somon balığıyla anılması' yönünde çıkan söylemlere tepki göstererek, “Sinop'un somon balığı ile anılmasını isteyenler, Sinop'un tarihini bilmeyenlerdir” dedi.


Başta belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca gelen tepkilere rağmen kurulan balık kafeslerinde üretimi arttırmak ve Sinop'un somon balığıyla anılmasını sağlamak amaçlı çalışmaların yapılacağı gündemi meşgul ediyor. Sinop'un somon balığıyla anılması fikrine ilk tepki Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan geldi. Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop tarih boyunca denizle bir bütün olan yapısıyla balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Sinop lakerdanın, tuzlu balığın doğduğu ana merkezlerden biridir. Tarihi çok eski dönemlere uzanan şehrimizde yapılan arkeolojik kazılarda milattan önceki zamanlarda bile kurutulmuş balık ve tuzda balığın izleri görülmektedir. Sinop, geçmişten gelen tuzlu balığıyla, palamutlarıyla ve hamsisiyle anılırken şehrin somon balığı ile anılmasını istemek bu yönde çalışmalar yapmak akıl tutulmasıdır. Sinop'un somon balığı ile anılmasını isteyenler Sinop'un tarihini bilmeyenlerdir” diye konuştu.


Açıklamalarının devamında balık kafeslerinin zararlarına değinen Başkan Ayhan, “Karadeniz ülkemizin balıkçılık ihtiyacının yüzde 76'sını karşılayacak zenginliktedir. Kentimizde de çok sayıda aile geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. Ülkemizde maalesef sayıları artan balık kafesleri Karadeniz'de balık çeşitliliğini azaltmakta türleri yok etmektedir. Kültür balıkçılığı adı altında denize verilen kimyasallarla deniz kirlenmekte çok sayıda balık türünün sonu gelmektedir. Doğanın bize verdiği nimetlerden faydalanmak varken kimyasal ilaçlarla, diğer yaşayan deniz canlılarına da zarar verilerek üretim yapılmasına karşıyız. Denize karışan ilaçlar sebebiyle balıkçılık da giderek azalacak ve tarihe karışacaktır. Deniz kenti, balıkçılık kenti Sinop'un bu tür senaryolara alet edilmesini istemiyoruz. Biz dün olduğu gibi güzide kentimizin tuzlu balığıyla, lakerdasıyla anılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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