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Daha güzel bir Sinop için

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sinop’un daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sinop'un daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatıyla ekipler trafik işaret tabelaları başta olmak üzere; görüşü engelleyen ağaçların, çalıların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde refüj ve rekreasyon alanlarında ağaç dipleri ve çiçek alanlarını temizleyen belediye çalışanları şehrin daha temiz daha güzel bir görünüme kavuşması için emek veriyor.


Aşıklar Caddesi ve Sinop'un simgesi palmiye ağaçlarını budayan ekipler, ağaç diplerini de temizleyerek ağaçların daha sağlıklı büyümelerini sağlıyor. Ekiplerce yeniden canlandırılan Sinop zeytini Zeytinlik pilot bölgesinde gübreleme ve çapalama işlemleri sürüyor.


Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil, daha güzel bir Sinop için çalışmalarını sürdürüyor.

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