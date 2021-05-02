Hayırsever iş adamı Gerze'ye modern diyaliz ünitesi kazandırdı

Sinop'un Gerze ilçesinde hayırsever iş adamı Hüseyin Yüksek, Gerze Devlet Hastanesi'ne modern diyaliz ünitesi kazandırdı. 10 Mayıs'ta Fatma Yüksek Diyaliz Merkezi adıyla hizmete girecek ünite ile hastalar diyaliz için ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacak.

Gerze'de hizmete girecek olan Fatma Yüksek Diyaliz Merkezi, kabul ve dinlenme alanına sahip, 12 yataklı olarak planlandı. İçinde modern diyaliz üniteleri ile birlikte diyaliz ünitesinde kadın ve erkek hastalar için ayrı soyunma ve giyinme bölümleri hazırlandı. Aynı anda 20 kişinin diyalize girebildiği ünitede ayrıca su sistemi odası, HBS AG (+) ve HVC (+) hastalar için iki adet izole oda, acil bakım tedavi odası, engelli lavabo ve tuvaletleri bulunuyor. Ünitede yatak bazına 7 metrekare düşecek şekilde diyaliz alanları planlandı.

Gerzeli iş adamı Hüseyin Yüksek tarafından yaptırılarak, rahmetli annesi Fatma Yüksek'in ismi verilen tesis Gerze Devlet Hastanesi'ne bağışlandı. Modern diyaliz merkezi 10 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.