Kazada ağır yaralanan MHP Durağan İlçe Başkanı da hayatını kaybetti

Sinop'un Durağan ilçesinden MHP'den belediye başkan adaylığı müracaatı için Ankara'ya gidenlerin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, eski başkan Ali Dalkılıç'ın (68) ardından MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım da hayatını kaybetti.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç'ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesine, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Osman Yıldırım da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.