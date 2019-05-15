Atatürk'ün Samsuna çıkışının 100. yılı olması münasebetiyle yapılan "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan devraldıkları Türk bayrağını Samsun'a ulaştırabilmek adına yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, Sinop'a ulaştı.

Türk bayrağını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan teslim alan kürekçiler, Sinop Limanı'nda Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Sinop İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve diğer yetkililer tarafından coşkuyla karşılandı. Burada günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, “Bundan tam 100 yıl önce başladı bir milletin yeniden doğuş hikayesi. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile çıktı yola işgal altındaki İstanbul'dan. Karadeniz'in dalgalı sularını aşarak vardı 19 Mayıs'ta Samsun'a. Vatanı namus bilenlerin omuz omuza vererek birlikte çıktığı bu yolda yürekler birleşti ve birlikte atmaya başladı. İşte bu kutlu yolculuğun anısına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulübü Dragon Bot Takımı, bugüne kadar denenmemiş bir yolculuğu 800 km ilk mesafeyi, Karadeniz'in çetin dalgaları arasında gerçekleştiriyor. Bu meşakkatli yolculuğun başarılabilmesi için tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, tüm takım sporcularının yüreklerini birleştirmeleri ve tek bir vücut gibi hareket etmeleri gerekiyordu. Birlik ve beraberlik halinde üstesinden gelinemeyecek güçlüklerin olmadığını kanıtlayan sporcularımızı içtenlikle kutluyorum” dedi.

Daha sonra tören şiir ve halk oyunları ile devam etti.