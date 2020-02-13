Sinop'a özgü kotralar ülke sınırlarını aştı

Sinop'ta yapılan maket gemi ve tekneler (kotra) ülke sınırlarını aştı.

Sinop'ta yapılan gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Karataş, 10 yıldır bu işin içinde olduğunu belirterek, “Ağaçları ormandan özel olarak biçtirdikten sonra atölyede boylanıyor ve kesimini yapıyoruz. Daha sonra buradaki atölyemize geldikten sonra yapacağımız tekne boyuna göre önce boyluyoruz. Boyladıktan sonra teknenin ana şeklini verip zımpara ve macunla attıktan sonra ince detay içi parçalarını birleştirmeye başlıyoruz. En son boya işi yapıldıktan sonra ince hat süsleme gibi işlemler halledilip satışa sunuluyor. Bugün yurt dışında Amerika, Avrupa olmak üzere 20 binin üzerinde ürünümüz bulunuyor. Bize talep edilenler oluyor, nakliyesini kendileri karşılıyorlar. Buradan o şekilde yurt dışına ürün gönderiyoruz” dedi.