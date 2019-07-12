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Sinop'ta 30 metrelik uçurumdan düşen şahıs yaralandı

Sinop’ta gezi yaptığı sırada yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen şahıs yaralandı.

Sinop'ta gezi yaptığı sırada yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen şahıs yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zeki Altun (60) isimli vatandaş, Sinop Akliman Koyu'nda gezerken dengesini kaybederek 30 metrelik uçurumdan düştü. Vatandaş, deniz polisi, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından düştüğü uçurumdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Altun'un yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altun, Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Altun'un kanser hastası olduğu öğrenildi.

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