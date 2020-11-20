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Sinop'ta bu ikili yok satıyor

Sinoplu aktarlar, Prof.

Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun, korona virüs salgınına karşı adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önermesinin ardından vatandaşların bu çaylara yöneldiğini ve yok sattıklarını açıkladı.


Türkiye'de her geçen gün artan vaka sayısının ardından vatandaşlar çareyi bağışıklık sistemini güçlendirecek bitkisel ürünlerde arıyor. Tersane mevkisinde aktar dükkânı işleten Bahar Aksoy, “Profesörün açıklamasından sonra satışlar patladı. Sabah dükkanı açtığımızdan beri gelen ebegümeci ve adaçayını soruyor. Son günlerin favori bitkisi oldu dükkanda şu anda bu bitki yok satıyor” dedi.


Korona virüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

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