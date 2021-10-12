Sinop'ta su dolu inşaat çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta su dolu ins¸aat c¸ukuruna du¨s¸en ko¨pegˆin imdadına itfaiye ekipleri yetis¸ti.

Olay, Sinop Merkez ilçede Bahçeyolu Sokak üzerinde gerçekleşti. Vatandaşlar bir köpeğin su dolu inşaat çukurunda ölümüne bekleyişini ihbar etti.

Yapılan ihbar sonrası harekete geçen itfaiye ekipleri geceden beri c¸ukurda oldugˆu tahmin edilen ko¨peği boynuna zarar vermeyecek s¸ekilde halat gec¸irip yukarı c¸ekti. Bir su¨re sendeleyen ko¨pek daha sonra kendine geldi. Sagˆlık probleminin olmadıgˆı o¨gˆrenilen ko¨pek Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerinin ardından tekrar yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.