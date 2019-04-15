Sinop'ta Turizm Haftası

Sinop'ta "15-22 Nisan 2018 Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında programlar düzenlendi.

Sinop Valiliği önünde gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve öğrenciler katıldı.