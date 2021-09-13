Sinop'ta vakalar 1 ayda 2 katına çıktı

Sinop'ta korona virüsü vaka sayıları 4 tablodur artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7-13 Ağustos tablosunda yüz binde 119,19 orana sahip olan Sinop'ta 1 aylık süreçte vakalar neredeyse 2 katına çıkarak 28 Ağustos – 3 Eylül tablosuna yüz binde 201,42 olarak yansıdı.

Şehir yüz binlik 7-13 Ağustos tablosunda 119,19 vaka oranı, 14 Ağustos-20 Ağustos tablosunda 132,59 vaka oranı, 21-27 Ağustos tablosunda 149,68 vaka oranı ve 28 Ağustos-3 Eylül tablosunda 201,42 vaka oranına sahip oldu. Nüfusa oranlandığında 7 -13 Ağustos'ta şehirde 258 vaka bulunurken, bu sayı 28 Ağustos-3 Eylül'de 436'ya çıktı. Bu tabloyla şehir Nisan ayına geri döndü. Şehrin en son 24-30 Nisan tablosunda yüz binde 213,43 oran ve 462 vaka sayısı bulunuyordu.

Turizm sezonunun yaşanan sel felaketiyle bölündüğü şehirde vakaların artışı bu iki durumu işaret ediyor. Yaz sezonunda yerli turist akınıyla karşılaşan şehir 1 ay önce yaşanan sel felaketi sonrasında da çeşitli illerden misafirleri kabul etti. Şehrin afet bölgesi haline gelmesiyle turizm noktalansa da selin yaralarının sarılması adına görevlilerin akınıyla karşılaştı.