Sinop'ta yıl sonu sergisi

Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenme Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi gerçekleştirildi.

Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleşen sergiye Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop Defterdarı Naci Günaydın ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgat Altun'un açıklamalarıyla devam etti. Altun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Halk eğitim merkezleri her yaşa, her ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim veren Hayat Boyu Öğrenme merkezleridir. Üstlendiği görev ile ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına, istihdamına, sanayinin ve tarımın ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirebilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın sosyal gelişmesini sağlamak onlara bilgi beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, eksik kalan eğitimcilere yardımcı olmak, bir üst öğretim sınavlarına hazırlanmak, kültür mirasımızı korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak, kurslarımızın en önemli özelliğidir. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kurumumuzda 28'i diğer kurumlarla iş birliği halinde olmak üzere toplam 255 adet kurs açılmıştır. Bu kurslarımızda 179'u erkek 4465'i kadın olmak üzere 6256 kursiyer eğitim almıştır. Biten kurslarımızda 2761 kursiyerimiz kurslarımızı başarı ile bitirerek belgelerini almışlardır. 2018 üçüncü dönemi itibariyle açık öğretim ortaokulunda 821, açık lisede ise 1126 öğrenci olmak üzere 1947 kişi eğitim almaktadır” dedi.

Altun'un açıklamalarının ardından program hak oyunları ve sergi gösterisi ile devam etti.