Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. ligde

lige yükselme başarısı gösteren ilk dört takım arasına giren Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, ilçede coşkuyla karşılandı.

Cizre Belediyesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, iki yıl içerisinde göstermiş olduğu mücadele ile büyük bir başarıya imza atarak 1. lige yükseldi. Şehre dönen kafileyi, Cizreliler görkemli bir şekilde karşıladı. Vatandaşların ve sporseverlerin sevgi gösterileri eşliğinde ilçeye gelen şampiyon sporcular, Orhan Doğan Caddesi üzerinde bekleyen kalabalık bir gurup tarafından halaylar eşliğinde karşıladı.

"Zor, uzun ve meşakkatli bir süreçti"

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, şampiyonluk kupası ile araçtan inen sporcuları tek tek tebrik ederek karşıladı. Burada konuşan Kaymakam Arıcan, "Özlediğimiz, beklediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız şey gerçekleşti. Artık bu ilçe Türkiye Voleybol liginde bir takımı olan bir ilçedir. Zor, uzun ve meşakkatli bir süreçti. Geçen sene adımlarını atmıştık.Geçen sene olmadı ama Allah'a şükür bu sene bu değerli oyuncularımızla, yönetimle, antrenörümüzle, taraftarlarımız ile artık 1. ligdeyiz.İlçemize hayırlı olsun. Sporcular bana verdikleri sözü tuttular bende onlara verdiğim sözde duracağım. Çünkü onların verdiği emek çok büyük. Tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum hepsine. Biz sadece bu kadim ilçede yol yapan, su getiren bir belediyeyiz. Biz aynı zamanda sanatta da, kültürde de, bilimde de gayret gösterdik ve sporda da gayret gösterdik. Bizim Belediyecilik anlayışımız buydu. İlçemizi Voleybol 1. Lig'inde temsil edecek, bölgeyi temsil edecek bu kadim ilçe aziz Cizreliler bunu hak ediyor. Ben bu kupayı, bu Şampiyonluğu Cizre halkına hediye ediyorum" dedi.

Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sporcularından Koray Genç ise, "Biz böyle bir karşılamayı ve coşkuyu beklemiyor ve hayal etmiyorduk. Ancak bu coşkulu kalabalığı görünce çok mutlu olduk. Tabii buraya gelene kadar çok uzun bir süreçten geçip, çok zorlu yollardan geçtik ve buraya gelene kadar başkanımız ve kaymakamımız hep yanımızda olup, bizlere büyük bir destek verdi. Bu anlamda hem başkanımıza hem de bize destek veren Cizre halkına teşekkür eder, bu şampiyonluğu kendilerine armağan ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyet, şampiyonluk coşkusunu canlı müzik eşliğinde vatandaşlarla birlikte halay çekerek kutladı.