Cizre polisi okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul önlerinde yapmış olduğu uyuşturucu denetimlerine üç günden bu yana devam ediyor.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği görevlilerince okul önleri ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimlerine hummalı bir şekilde devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları ile yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapıldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliğine bağlı ekiplerin katıldığı denetim Orhan Doğan Caddesi, Alibey Mahallesi, Şah Mahallesi, Dicle Mahallesi ve okullar bölgesinde öğrencilerin ortak kullanım alanı olan sokaklarda yapıldı. Okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri öğrencilerden okul çevresinde gördükleri olumsuzlukları 155'i arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.