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Cizre'de cadde ve sokaklar yıkanıyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında cadde ve sokakları yıkadı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında cadde ve sokakları yıkadı.


Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı bir taraftan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da cadde, sokak ve kaldırımları yıkıyor. Tedbir çalışmaları kapsamında daha önce kamu kurum ve kuruluşlar, okullar, camiler duraklar gibi yerlerde çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi ekipleri araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerdeki cadde ve kaldırımlarda yıkama çalışması gerçekleştiriyor.

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